شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: إدراج الحرف التراثية بالمحافظة ضمن «برنامج تنمية الصعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أنه تم إدراج الحرف التراثية والصناعات التراثية بالمحافظة ضمن التكتلات الإقتصادية التي يرعاها برنامج تنمية صعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولى والحكومة المصرية لمشروعات التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا، لافتا إلى أنه سيتم تكليف أحد بيوت الخبرة لإجراء الدراسات اللازمة لتنمية ودعم هذه الحرف.

جاء ذلك اليوم خلال لقائه مع النساجين والنوالين بمنطقة حى الكوثر، بحضور نجاة موسى، مدير إدارة التنمية بديوان عام المحافظة، ومحمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وعبدالرحيم عثمان، نائب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وعدد من شيوخ النساجين والقائمين على الحرف اليدوية بقرية النسيج اليدوى بحي الكوثر وأخميم.

ووجه محافظ سوهاج، إدارة التنمية بالديوان العام، والوحدة المحلية لحي الكوثر، ومديرية التضامن الإجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بدعم النساجين والنوالين بالمحافظة، وتذليل كافة العقبات أمامهم للحفاظ على حرفة النسيج اليدوي كونها من أهم الحرف التراثية بالمحافظة، حيث استعرض النساجون المشاكل والمعوقات التي تواجههم، والتي تركزت حول ضعف التسويق للمنتجات، وعدم توافر المواد الخام، وقلة المعارض، وعدم وجود معرض ثابت، بالإضافة إلى عدم وجود تسهيلات في الحصول على قروض مناسبة.

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ومن جانبها أوضحت نجاة موسى، مدير إدارة التنمية بالمحافظة، أنه جاري التواصل مع الجهات المختلفة لإقامة معارض تسويقية مجانية لدعم التسويق تحت رعاية محافظ سوهاج، فضلاً عن تخصيص لجنة لمراجعة بيوت النوالين بقرية النسيج، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحي الكوثر، مؤكدة على إهتمام المحافظة بالحرف اليدوية ودعمها.

وأضافت نجاة موسى، بأنه يتم التنسيق مع أحد بيوت الخبرة لتدريب النساجين وتطوير تصميماتهم، حتى يتناسب المنتج مع الذوق العالمي، وبالتالي يدعم التسويق الخارجى والداخلي، لافتة إلى دعم المنتجين للحصول على المواد الخام بأسعار أقل لخفض التكلفة وزيادة هامش الربح .

وأكدت موسى، أنه تم توفير مكان ثابت بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لعرض منتجات النسيج اليدوى الخاصة بالمحافظة، بمشاركة النوالة من قرية النسيج، فضلا عن دراسة إقامة معرض ديارنا ٤ مرات سنويا بشكل دوري كل ٣ شهور، لافتة إلى قيام الوحدة المحلية لحى الكوثر بتجميل ورصف وتطوير قريتي النسيج القديمة والجديدة، وكذا إنشاء مدخل جديد للقرية، بالإضافة إلى أنه جاري العمل على تخصيص قطعة أرض بجوار قرية النسيج لإنشاء مجمع طبي لخدمة أهالى حي الكوثر، والعاملين بالنسيج اليدوى .

وقال عبدالرحيم عثمان، نائب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة، أن الجهاز يقدم دعمه الكبير لتنمية المشروعات والأنشطة المختلفة بالمحافظة، منوها إلى توفير مكاتب لإستخراج الأوراق اللازمة للحصول على القروض بسهولة ويسر، فضلاً عن دعم الجمعيات، والإقراض المباشر، ودراسة المشروع كل حالة على حدة، بالإضافة إلى تحديد إحتياجات كل مقترض.