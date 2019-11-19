شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعي الشيخ سلطان بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات .

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جناته، و

"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".