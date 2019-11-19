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رئيس هيئة المساحة يكلف بسرعة الانتهاء من تقدير التعويضات لإنشاء محطة صرف صحى بالقيوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس علي منوفى رئيس هيئة المساحة بوزارة الرى، المهندس مصطفي عبد الله مدير عام التثمين بالهيئة بسرعة انجاز مشروعات نزع الملكية، و تقدير قيمة التعويضات اللازمة لمشروع رقم 903 صرف صحي محطة رفع كفر سندنهور  بمحافظة القليوبية.

 

 

أوضح منوفى أن الهيئة تقوم بالأعمال المساحية من حصر الأملاك المتداخلة لعدة طرق ومحاور وكذلك تقدير قيمة التعويضات العادلة بالإضافة لصرف قيمة هذه التعويضات.

 

 

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وأشار منوفى إلى أنه بالنسبة للخدمات المباشرة  المقدمة للمواطنين وحل مشاكلهم  فقد قامت الهيئة بتسجيل  24000   قطعة أرض وعقار بالإضافة الى حل حوالي 5000  مسألة من مسائل فصل الحد ووضع العلامات  المساحية على الحدود بين أصحاب الشأن.

 

وفي مجال المحافظة علي مستندات الهيئة من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والمياه ، فقد إنتهى الأرشيف الإلكتروني من أرشفة حوالي (15000) إستمارة من  استمارات مشروعات النفع العام مثل الطرق والري والصرف  بمحافظات الدقهلية ودمياط و اسكندرية، وكذلك انتهى من حوالي(12000) إستمارة تغيير وهي الإستمارة التي تعد شهادة ميلاد وتغيرات لكل قطعة أرض وعقار علي مستوي الجمهورية، كما يتم المتابعة بصفة مستمرة أعمال ترميم الخرائط الأصلية والمستندات والتي تتم بمعمل الترميم بالهيئة وذلك حرصا على المصادر المساحية بالهيئة  .

 

 

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