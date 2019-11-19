شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: النشاط الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير قانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها الاتحاد الأوروبي قال : أن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. كان وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو قال، إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية لا يعارض القانون الدولى، وتابع:" بعد دراسة واعية لكافة الجوانب الرئيس ترامب يقول أن بناء المستوطنات فى الضفة الغربية لا يعتبر مخالفاً للجوانب المختلفة ولا يعتبر مخالفاً للقانون الدولى".

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