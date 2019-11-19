شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد الأوروبى: موقفنا من الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية لم يتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن الاتحاد الأوروبي، قال: موقفنا من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لم يتغير.

كان وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو قال فى تصريحات تليفزيونية، إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية لا يعارض القانون الدولى، وتابع:" بعد دراسة واعية لكافة الجوانب الرئيس ترامب يقول أن بناء المستوطنات فى الضفة الغربية لا يعتبر مخالفاً للجوانب المختلفة ولا يعتبر مخالفاً للقانون الدولى".