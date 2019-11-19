شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة لـ 90 دقيقة: 40% من الحاصلين على نوبل يعانون من أمراض نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن كل أربعة أشخاص بينهم واحد يعانى من أمراض نفسية، لافتا أن مرضى السرطان يكتئبون سواء من المرض أو من الأدوية التى تعالج السرطان، وأن منظمة الصحة العالمية أكدت على أن20 %؜ من الأطفال يعانون من الأمراض النفسية، و40 %؜ من الحاصلين على جائزة نوبل يعانون من أمراض نفسية "انفصام-اكتئاب". وأضاف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي فى حواره مع برنامج 90 دقيقة، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة المحور أن المريض النفسى أكثر إنسانية من المريض العادي وأن الضمير والأخلاق وحل الأزمات والعاطفة تتواجد فى الفص الأمامى فى المخ، وأن المخدرات تؤدى لتعطيل الفص الأمامي الموجود فى الجبهة، ولا يوجد أدوية ينصح بها الطبيب النفسى تسبب الإدمان وهذه معتقدات خاطئة.

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