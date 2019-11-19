شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة لـ 90 دقيقة: 40% من الحاصلين على نوبل يعانون من أمراض نفسية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي فى حواره مع برنامج 90 دقيقة، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة المحور أن المريض النفسى أكثر إنسانية من المريض العادي وأن الضمير والأخلاق وحل الأزمات والعاطفة تتواجد فى الفص الأمامى فى المخ، وأن المخدرات تؤدى لتعطيل الفص الأمامي الموجود فى الجبهة، ولا يوجد أدوية ينصح بها الطبيب النفسى تسبب الإدمان وهذه معتقدات خاطئة.
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