شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعزي شعب الإمارات في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ولشعب الإمارات الشقيق في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سائلًا الله العليّ القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يعزي شعب الإمارات في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.