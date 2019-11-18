شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة: «كل أسبوع بيجييلي في العيادة 3 مهدي منتظر أعالجهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إن الجن لا يمس الإنسان علميا ودينيا، لافتا إلى أن القبطي مثل المسلم في الخرافات المتعلقة بالمرض النفسي، فالمسلم يذهب للشيخ، والمسيحي يذهب لرجل الدين في الكنيسة لمواجهة الجن.

وتابع خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور»،: «بقالي 60 سنة بسمع من حالات تحكي عن المهدي المنتظر وخرافات، وكل أسبوع بيجييلي في العيادة 3 مهدي منتظر، ولما بعالجهم بيقولوا إزاي كنا بنقول كده»، لافتا إلى أن المرض النفسي مرض عضوي له علاج إذا تم اكتشافه مبكرا.