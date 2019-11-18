شكرا لقرائتكم خبر عن من 15 لـ 21 وزيراً.. محمد الباز: لن ينتهي الشهر قبل إجراء تعديل وزاري شامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي محمد الباز، كواليس التعديل الوزاري المرتقب في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وأبرز الوزارات المرشحة للتعديل.

وقال خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور»، إنه سيتم إجراء تغييرات من 15 إلى 21 وزيرًا في حكومة مصطفى مدبولي، وسيكون هناك انفتاح لدى الوزراء الجدد.

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وأكد «الباز» أنه لن ينتهي شهر نوفمبر إلا وسيكون هناك تغيير شامل لعدد كبير جدا من المسؤولين سواء من الحكومة أو المحافظين.

وتابع: «في حالة انفتاح في الإدارة المصرية بحيث الوجوه الجديدة التي ستتولى المسؤولية، سيكون الأساس أن يكون المسؤول قيمة مضافة للعمل العام مش عبء عليه».

ولفت «الباز» إلى أن وزير الصناعة لن يكون موجودا بنسبة كبيرة، ونفس الأمر على وزيرة الصحة، مؤكدا أن التغيير ليس من أجل التغيير فقط.