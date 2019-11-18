شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: الوزارة جزء من عملية الإصلاح الإداري والهيكلي للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «المصري اليوم»، على التغيير الوزاري المرتقب، قائلًا: «نحتاج إلى إعادة تفكير في فكرة الوزارة نفسها».

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية «الحدث» مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة جزء من عملية الإصلاح الإداري والهيكلي للدولة، مؤكدًا أنه يجب أن يتناسب التشكيل الوزاري مع رؤية 2030، وبناء على ذلك يجب التفكير في شكل الوزارة بعدها.

وتابع: «التعديل القائم فقط على الأداء ممكن أن يتم الاتفاق عليه مع الوزراء الحاليين»، مشددًا على أنه يجب أن تكون المحليات إضافة للدولة ولا تكون عبئًا عليها.