شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: 85 سفينة تمر يوميًا عبر قناة السويس الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حفر قناة السويس استغرق 10 سنوات، وربع الشعب المصري ساهم في حفرها، حيث شارك أكثر من مليون مصري في حفر القناة، من أصل أربع مليون مصري في هذا الوقت، واستشهد العديد من المصريين أثناء عملية الحفر.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن قناة السويس تمت توسعتها كثيرًا، لكي تستوعب حركة السفن العالمية، لافتَا إلى أن قناة السويس قبل حفر القناة الجديدة كان تعداد السفن التي تمر منها لا يزيد على 42 سفينة، وبعد حفر القناة الجديدة وصل تعداد مرور السفن يوميًا لـ85 سفينة.