شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان: «مرسي مات في قاعة المحكمة.. وتقرير المقررة الأممية مسيّس ومغرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن المقررة الأممية راسلت مصر للاستعلام حول ظروف وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتابع «مروان» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «المقررة الأممية أصدرت بيانا حول ظروف وفاة مرسي قبل وصول خطاب لي بشكل رسمي، رغم أنها أمهلتنا 60 يوما»، مشيرا إلى أن مصر سجلت هذه المخالفة التي كشفت عن تصيد وتربص، وتقدمت بشكوى بشأنها إلى مجلس حقوق الإنسان، معلقا: «التقرير مغرض ومسيس وغير مهني».

وأردف: «محمد مرسي توفي في قاعة المحكمة على مرأى ومسمع من الجميع، والنيابة العامة باشرت التحقيق منذ اللحظة الأولى للوفاة، فضلا عن طلبها تقارير فنية دقيقة، وستعلن للرأي العام نتيجة تحقيقاتها».