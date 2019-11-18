شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعرب عن سعادته لتوقيع كينيا والصومال اتفاقًا لتطبيع العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته التي وصفها بـ«البالغة» لمتابعته توقيع الرئيسين الكيني، أوهورو كينياتا، والصومالي، محمد عبدالله محمد، اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال السيسي، في حسابه على تويتر، إن «ذلك يعد بمثابة خطوة هامة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي، وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة».

وأكد السيسي «استعداد مصر للاستمرار في دفع أي إجراءات مكملة تستهدف ترسيخ السلام بين الدولتين الشقيقتين».