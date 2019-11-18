شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشاريع مبادرات محمد بن راشد: مصر دائمًا تحصد نصيب الأسد بتحدي القراءة العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ عبدالله النعيمي، مدير مشاريع في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوب العالمية، المصرية الدكتورة أميرة نجيب بعد فوزها بـ«المشرف المتميز» في مسابقة تحدي القراءة العربي التي اقيمت في دبي، موضحًا أن أميرة تفوقت على أكثر من 90 ألف مشارك في مسابقة تحدي القراءة العربي هذا العام، كما أن مصر دائما تأخد نصيب الأسد في المشاركات، وتكون مشاركات رائعة للغاية.

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وأضاف «النعيمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن مصر دائما وأبدًا تقدم عددا هائلا من ملايين الطلاب للمشاركة في المسابقة، سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو على مستوى الأزهر الشريف الذين يباركون مسابقة تحدي القراءة العربي بالمشاركة فيها.

وأوضح مدير مشاريع في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوب العالمية أن مبادرة تحدي القراءة العربي التي أطلقها محمد بن راشد آل مكتوب حاكم دبي، جاءت ضمن المبادرات الإنسانية والعالمية التي يطلقها من أجل صناعة الأمل وبناء الإنسان أينما كان، حيث يذكر دائما أن التعليم والقراءة هما من وراء عملية التنمية والتطوير.

وتابع: «كانن هناك إحصائيات بأن العرب لا يقرأون، ولا يقرأون سوى 4 صفحات فقط طوال العام، ونتيجة لذلك تم إطلاق مسابقة تحدي القراءة منذ 2015، ولله الحمد فخورون وسعداء بمشاركة 35 مليون طالب في الأربع سنوات الماضية، هناك تعطش للقراءة من قبل طلاب العرب، وينتظرون من يأخذ بأيديهم من أجل القراءة».