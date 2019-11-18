شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزة بـ«المشرف المتميز» في تحدي القراءة: نحفز الطلاب على الإبداع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أميرة نجيب بكر، موجّه أول مركزي المكتبات بديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والحاصلة على المشرف المتميز بمسابقة تحدي القراءة العربي نسخة 2019، إنها سعيدة للغاية من تكريمها وفوزها بهذا اللقب، خاصة أنها تُعد تجربتها الأولى مع الإشراف في تلك المسابقة.

وأضافت «بكر»، خلال حوارها في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أنها تعمل على التواصل المباشر مع الطلاب وأولياء أمورهم من أجل تحفيز الأبناء على القراءة، مستطردة: «القراءة فيها فنون وفيها آداب، فيه كتب روايات، بنشجع الطلاب أن يشبع رغباته منها ولما يخلص ممكن يروح سينما أو شيء للترفيه من أجل الإبداع».

وأوضحت أن مسابقة تحدي القراءة تُعد أكبر تحدٍ عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي أطلق قبل 4 أعوام، يشارك فيه الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني عشر من المدارس المشاركة عبر العالم العربي، تبدأ من سبتمبر كل عام حتى أبريل من العام التالي.