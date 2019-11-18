شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شؤون مجلس النواب: «مفيش تعذيب في السجون.. إدعاءات المنظمات إياها كاذبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن وضع حقوق الإنسان بمصر مطمئن.

وقال «مروان»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، «حققنا إنجازات كثيرة في ملف حقوق الإنسان خلال 5 سنوات، رغم التحديات التي نمر»، مشيرا إلى أن تقرير مصر المقدم في جنيف شمل جميع الجهود المبذولة في ملف حقوق الإنسان.

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وتابع «مروان» «ليس لدينا ما نخفيه، ولو لدينا قصور سنعالجه، ونحاكم أي متجاوز».

ونفى ما يتردد حول وجود تعذيب في السجون قائلا «اللي بيروح السجن بيكون التحقيق معاه خلص، هيتعذب ليه، ولا يوجد أي تعذيب في السجون».

وأردف «منذ سنوات سألت أحد المحبوسين هل يتم تعذيبك أو إهانتك، قال لي الكلام ده ميصحش يتقالي، المعاملة طيبة للغاية ومحترمة»، معلقا «المنظمات إياها هي التي تتدعي وجود تعذيب في السجون المصرية بقصد تشويه صورة الدولة، وتصدير صورة بإهدار حقوق الإنسان بمصر».