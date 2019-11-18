شكرا لقرائتكم خبر عن معركه بالشوم والسلاح الأبيض بمدرسة ثانوية في كفرالشيخ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدرسة كوم دميس الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية واقعة اقتحام ولي أمر طالب وبعض أقاربه، حاملين شوم وسلاح أبيض، وذلك عقب تعدي الطالب «ن. ع. م»، بالصف الأول الزراعي على «م. خ» بالصف الثالث، وهو نجل موظفة بالمدرسة، أعقبها خروج الطالب الأول من المدرسة وعاد برفقة بعض أقاربه، واقتحموا المدرسة حاملين شومة وسلاح أبيض، وتعدوا على الطالب ووالدته داخل المدرسة.

وعندما علم أحد المعلمين بالمدرسة بالتعدي على الموظفة ونجلها حاول الدفاع عنهم، فضربوه بالشومة مما أدى لكسر ذراعه الأيمن وتم نقله بالإسعاف لمستشفى مطوبس المركزي، وتحرر المحضر تحت رقم 18593جنح مطوبس لعام 2019.

من جانبه رفع الدكتور عبداللطيف غريب، مدير إدارة مطوبس التعليمية، تقريرا بالواقعة للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة باقتحام ولي الأمر المدرسة وتحويل المقصرين للتحقيق.