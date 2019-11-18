شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: لابد من دعم أسعار الغاز الطبيعي لإنقاذ صناعة الورق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الورق، إن المشكلة التي تواجهها صناعة الورق ترجع إلى أزمة عالمية في الاقتصاد أدت إلى انخفاض جميع أسعار السلع العالمية إلى ٤٠٪، مشيرًا إلى أن هذا الهبوط المفاجيء في الأسعار العالمية لم تستطع الصناعة المحلية أن تمتصه.

Advertisements

وأضاف «عثمان»، خلال مؤتمر النقابة العامة للصناعات الكيماوية تحت عنوان «حماية المنتج الوطني المشاكل التي تتعرض لها صناعة الورق والكرتون في مصر» الذي انعقد اليوم بمقر اتحاد العمال أن أسعارنا مرتفعة لأن التكلفة مرتفعة، مشيرًا إلى أن أسعار الغاز الطبيعي ٥ دولار للمليون وحدة حرارية بينما تحصل عليه ألمانيا من روسيا ب ٣ دولار.

وتابع عثمان أن سعر الخامات في ألمانيا اقل من مصر لافتا ان صناعة الورق تعتمد على كل من المخلفات الورقية ومصاصة القصب، وأشار عثمان انه في ألمانيا على سبيل المثال لديهم وعي بيئي فلا يلقون قصاصة الورق لديهم بينما لا يوجد هذا الوعي لدينا وسعر طن الورق يعادل ٥٥٠ جنيه بالاضافة إلى تكلفة جمعه وفرزه واعادت تدويره، فضلا عن تلوث البيئة بحرق الكرتون .

وشدد عثمان على ضرورة دعم الصناعة المحلية في أسعار الغاز الطبيعي قائلا «حتي لو انخفض السعر العالمي للخامات ما لم ينخفض الغاز الطبيعي ستظل مصاصة القصب بسعرها» .