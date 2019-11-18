شكرا لقرائتكم خبر عن «سفاجا» تعلن انتهاء شفط وتصريف مياه الأمطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، أن الأجهزة المختصة بالمدينة انتهت من التعامل مع تراكمات مياه الأمطار التي شهدتها المدينة في عدة مناطق، وتم السيطرة على كميات المياه الموجودة بالشوارع وشفطها وتصريفها بمشارك شركة المياه وإدارة الأزمات وبعض الإدارات المعنية بالوحدة المحلية للمدينة وتطوع عدد من الأهالي بمعداتهم وتم فتح عدد من المطابق لتصريف تجمعات المياه.

Advertisements

واضافت «المغربي» في بيان لها، أنه لا توجد أي إعاقة لحركة المرور بالمدينة، وأن الحركة المرورية لم تتأثر.

كانت منطقة سفاجا بالبحر الأحمر قد شهدت اليوم الإثنين، سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، ولم تتأثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية على طريق سفاجا/ قنا أو داخل المدينة، فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية للسفن والعبارات بميناء سفاجا البحري.

كانت هيئة الأرصاد قد حذرت بسقوط أمطار على عدد من مدن البحر الأحمر، وتم رفع درجة الاستعداد بين مختلف الأجهزة.

إزالة تراكمات مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر

إزالة تراكمات مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر

إزالة تراكمات مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر

إزالة تراكمات مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر

إزالة تراكمات مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر

إزالة تراكمات مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر

إزالة تراكمات مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر

إزالة تراكمات مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر

إزالة تراكمات مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر

إزالة تراكمات مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر

إزالة تراكمات مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر