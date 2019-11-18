شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "إيقاع" لطلاب القسم الحر بفنون جميلة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عمرو سامى، وكيل الكلية للدراسات العليا، معرض "إيقاع" لطلاب وطالبات قسم الدراسات الحرة بالكلية، بحضور الدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، والدكتور مراد درويش، المدرس المساعد بالكلية، والمسئول عن القسم الحر، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية، ويتم تنظيم المعرض بقاعة العرض الرئيسية بالكلية فى الزمالك، فى إطار دور الكلية لنشر الوعى الفنى، وتنمية ودعم المواهب. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الاثنين.



افتتاح معرض إيقاع لطلاب القسم الحر بفنون جميلة الزمالك

وأشار البيان الصحفى إلى أن كلية الفنون الجميلة بالزمالك تنظم دورات لتنمية قدرات ومهارات طلاب وطالبات القسم الحر بفنون الرسم والتصوير الجدارى والجرافيك، واكتشاف المواهب والمهارات، والعمل على ثقل هذه المواهب، والتوجيه السليم لها، من خلال متابعة المتخصصين فى الدورات للأعمال الفنية، لتنمية مواهبهم وقدراتهم بالثقافة الفنية، وفى نهاية الدورة التدريبية يقام معرضا فنيا لطلاب وطالبات القسم الحر، وشارك فى المعرض أكثر من 100 فنان من كل الأقسام الفنية .



جانب من الحضور بمعرض إيقاع لطلاب القسم الحر بفنون جميلة الزمالك

أضاف البيان الصحفى الصادر عن كلية الفنون الجميلة بالزمالك اليوم الاثنين أنه لأول مرة يتم عرض أعمال فنية للطالبة مريم وجية فؤاد، من ذوى القدرات الخاصة، فى معرض الدراسات الحرة، ويأتى ذلك ضمن نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان .



الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتور أشرف رضا بالمعرض

جدير بالذكر أن القسم الحر بفنون جميلة الزمالك ساهم فى تخريج العديد من الفنانين مثل: النحات عبد البديع عبد الحى، والفنان عمر النجدى، الذى درس به فى الـ 15 من عمره، والناقد الدكتور سعد المنصورى، والفنان والأديب أمين ريان، وهذا النشاط ممتد قرابة 80 عاماً، تم خلالها تعليم عدد لا حصر له من الفنانين والهواة ومحبى الفنون.

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الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتور أشرف رضا بالمعرض



الدكتور أشرف رضا والطالبة مريم وجية فؤاد بالمعرض



أعمال فنية بمعرض إيقاع لطلاب القسم الحر بفنون جميلة الزمالك



أعمال فنية بمعرض إيقاع لطلاب القسم الحر بفنون جميلة الزمالك