شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز: وزيرا الصناعة والصحة أبرز المرشحين للرحيل عن الحكومة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه ستكون هناك مفاجآت في بعض الوجوه الباقية، لأنه قد يكون قدم إنجازا غير مرئيا.
وأشار مقدم "90 دقيقة" إلى أن وزيرا الصناعة والصحة أبرز المرشحين للرحيل عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فبعض الأداء لهؤلاء الراحلين غير مرضي عنهم.
وتابع، أن التغيير ليس من أجل التغيير فقط، وليس له أبعاد نفسية رغم أهميته، لأنه لو وجد مسئول يعمل بشكل جيد لدى خطط السيسي، إذاً لا داعي لرحيله، متابعاً: "المواطنين سيشعرون خلال أيام بتغيير فى كافة القطاعات".
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