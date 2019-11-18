شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز: وزيرا الصناعة والصحة أبرز المرشحين للرحيل عن الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي محمد الباز، أن السبب في رحيل بعض الوزراء خلال التعديل الوزاري الجديد، والذي سيتم خلال شهر نوفمبر الجاري، سيتم بناءً على تصريحاتهم وتباطئهم وعدم تجاوبهم مع المواطنين.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه ستكون هناك مفاجآت في بعض الوجوه الباقية، لأنه قد يكون قدم إنجازا غير مرئيا.

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وأشار مقدم "90 دقيقة" إلى أن وزيرا الصناعة والصحة أبرز المرشحين للرحيل عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فبعض الأداء لهؤلاء الراحلين غير مرضي عنهم.

وتابع، أن التغيير ليس من أجل التغيير فقط، وليس له أبعاد نفسية رغم أهميته، لأنه لو وجد مسئول يعمل بشكل جيد لدى خطط السيسي، إذاً لا داعي لرحيله، متابعاً: "المواطنين سيشعرون خلال أيام بتغيير فى كافة القطاعات".