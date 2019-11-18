شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يعزى "آل نهيان" فى وفاة الشيخ سلطان بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص العزاء والمواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، ولآل نهيان الكرام، ولشعب الإمارات الشقيق في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سائلًا الله العليّ القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

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