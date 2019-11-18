شكرا لقرائتكم خبر عن "تموين دمياط" تحرر محضرًا لمطعم شهير رفض بيع كيس فول بـ3 جنيهات لمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورفض الكاشير طلب المواطن وشدد على أن اقل كيس فول بخمسة جنيهات. وتأثر رجال التموين بدموع المواطن الذى أتى باكيا بعد تعرضه للحرج أمام رواد المطعم، حيث لم يكن معه سوى 3 جنيهات لجلب طعام لأطفاله. Advertisements وعلى الفور، انتقل رجال مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد عبد الباقى، ومعاونيه ضياء الدين القناديلى للتأكد من صحة الشكوى، وتبين لهم أن المطعم بدون ترخيص، فضلا عن استخدام إسطوانات غاز تجارية الممنوع استخدامها فى الأماكن التى يوجد بها غاز طبيعى. كما تم ضبط زبدة وجبن ابيض بدون علامات تجارية. وحررمحضررقم9167 لسنة 2019 جنح قسم شرطة أول دمياط بالمخالفات وإمتناع عن البيع، وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

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