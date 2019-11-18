شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: اتفاق تطبيع العلاقات بين كينيا والصومال يحقق الاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع بسعادة توقيع الرئيسيين الكينى والصومالى، اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا أنها بمثابة خطوة هامة تحقق الاستقرار والتنمية فى المنطقة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر تويتر: "تابعت بسعادة بالغة توقيع الرئيسين الكيني والصومالي، اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث يعد ذلك بمثابة خطوة هامة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي،وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، وأؤكد استعداد مصر للاستمرار في دفع أي إجراءات مكملة تستهدف ترسيخ السلام بين الدولتين الشقيقتين".

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