شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: ناشطون إيرانيون أكدوا مقتل 200 شخص وإصابة 3 آلاف آخرين فى التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن ناشطون إيرانيون أكدوا مقتل 200 شخص وإصابة 3 آلاف شخص حتى الآن، فى الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود.

وفى سياق منفصل، قالت قناة العربية، إن موقع "انترسبت" الأمريكى نشر وثائق سرية قالت إن تركيا استضافت اجتماعا سريا في إبريل 2014، جمع قيادات من فيلق القدس الإيراني وقيادات من تنظيم الإخوان الإرهابيين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.

وأكدت قناة "العربية"، أنه بحسب الموقع فقد كان الهدف من الاجتماع هو التآمر ضد السعودية، وحسب الوثائق المسربة، فإن الاجتماع السري جاء في لحظة حرجة لكلا الطرفين، كما كان محاولة من الإخوان وإيران للحفاظ على الاتصال بينهما، وتحديد ما إذا كان لا يزال بإمكانهما العمل معًا.