شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: ناشطون إيرانيون أكدوا مقتل 200 شخص وإصابة 3 آلاف آخرين فى التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن ناشطون إيرانيون أكدوا مقتل 200 شخص وإصابة 3 آلاف شخص حتى الآن، فى الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود.
وفى سياق منفصل، قالت قناة العربية، إن موقع "انترسبت" الأمريكى نشر وثائق سرية قالت إن تركيا استضافت اجتماعا سريا في إبريل 2014، جمع قيادات من فيلق القدس الإيراني وقيادات من تنظيم الإخوان الإرهابيين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.
وأكدت قناة "العربية"، أنه بحسب الموقع فقد كان الهدف من الاجتماع هو التآمر ضد السعودية، وحسب الوثائق المسربة، فإن الاجتماع السري جاء في لحظة حرجة لكلا الطرفين، كما كان محاولة من الإخوان وإيران للحفاظ على الاتصال بينهما، وتحديد ما إذا كان لا يزال بإمكانهما العمل معًا.
كانت هذه تفاصيل خبر العربية: ناشطون إيرانيون أكدوا مقتل 200 شخص وإصابة 3 آلاف آخرين فى التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.