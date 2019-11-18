شكرا لقرائتكم خبر عن جد طفلى بير السلم: منعت بنتى من دخول منزلى لزواجها من المطرب شادى الأمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "المطرب شادي الامير" هاشتاج لا يزال يتصدر ترندات مواقع التواصل الاجتماعى، ومحرك البحث الأشهر- جوجل- بعد أن تخلى وزوجته عن طفلين بير السلم "شادي ويازن" بتركهما دون رعاية لمدة 4 أيام على سلم شقة المطرب الشعبي شادي الامير.

”الخليج 365” التقى بجد طفلين بير السلم، السيد عيد السيد، سائق بالمعاش بجامعة طنطا، والد "سها" زوجة المطرب الشعبي شادي الامير، فعلق قائلا: أن نجلته "سها" تبلغ من العمر 40عاما، وسبق لها الزواج من أحد الأشخاص وتوفاه الله تاركا لها 3 أطفال، وتولى هو رعايتهم منذ صغرهم حتى أصبحوا فى ريعان شبابهم، يعتمدون على أنفسهم، وهم "خلود" طالبة بكلية الحقوق، "معاذ" بالثانوية الزراعية و"أحمد" وانهى تعليمه.

وأكد جد الطفلين شادى ويزن، لـ"الخليج 365"، أنه منع ابنته من دخولها للمنزل بعد اصرارها على الزواج من شادى الأمير، وقال لشادى الأمير فى وجهه " فخر لى ان يكون زوج بنتى بياع ليمون انما انت لو راكب طيارة حتى متشرفنيش، مشيرا أنه وأبنائه أعلنوا التبرأ منها ومقاطعتها ولا يقوم احد منهم بالسؤال عنها أو التواصل معها، ويضيف الأب وهو فى قمة غضبه مما فعلته ابنته وزوجها، قائلاً:"تتحرق قطر يأكلها أنا معنديش بنت اسمها سها".

وكان المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد قرر إيداع الطفلين شادى شادى الأمير 3سنوات، وشقيقه "يازن" 3 أشهر، بإحدى دور الرعاية بمدينة طنطا لحين إحضار الأب والأم لاستلامهما.

وعلى الفور قامت مديرية التضامن الاجتماعى بإيداع الطفلين بدار العطاء لرعاية الأطفال التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وقرر وكيل وزارة التضامن الاجتماعى تشكيل لجنة من إدارة التدخل السريع بالمديرية برئاسة الدكتور خالد أبو المجد بالتنسيق مع إدارة الأسرة والطفولة لمتابعة الطفلين أولا بأول.

كان مطرب أفراح شادى الأمير قد تخلى عن طفليه لزوجته سها السيد عيد بسبب خلافات بينهما، وقامت زوجته بتركهما لها أمام باب شقته الكائنة بـ13شارع رياض غرابة أخر سور المطحن، ووضعت لهما "كوفرته" حتى يجلسا عليها" وتركتهما يواجهان مصيرهما المجهول، ورفض استلامهما هو الأخر وتركهما لمدة 4 أيام أمام باب الشقة وأصيبا بإعياء، وقامت إحدى الجيران وتدعى سوسن الخولى، بأخذ الطفلين ورعايتهما قبل التوجه بهما لقسم ثان طنطا أمام العقيد عادل الدخميسى نائب مأمور القسم، لتحرير محضر لإثبات الواقعة، وتبين ان الواقعة تتبع دائرة قسم أول طنطا وقامت السيدة باصطحابهما لنيابة أول طنطا لتحرير محضربالواقعة، وتبين أن الطفل الأول يدعى "شادى" 3سنوات والثانى يدعى"يازن" 3 أشهور، وتم إخطار اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، والذى أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكشف مصدر أمنى أن والد الطفلين فلسطينى الجنسية واسمه الحقيقي" أ.د.ا.و" وله معلومات جنائية وسبق الحكم عليه بالسجن 3سنوات فى قضية أموال عامة وقضى مدة العقوبة بسجن وادى النطرون.

كما كشف المصدر أن المطرب الشعبي شادي الامير متزوج من 4 سيدات وهن" ه.ا"، "ا.ي" راقصة وشهرتها"ب"، "ر.ا" مقيمة بالإسكندريه، "س.ا" ومقيمة بطنطا، وأن الطفلين من زوجته الرابعه"س" وحدثت بينهما خلافات وصلت إلى رفضهما استلام الطفلين.

كما أوضح المصدر، أن الطفل الصغير "يازن" حاول والده تسجيله باسم زوجته المقيمة بالإسكندرية نظرا لعدم إنجابها، إلا أن والدة الطفل رفضت ذلك وأكدت ان الطفل نجلها وقدمت الأوراق التى تثبت ذلك.