- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع بسعادة بالغة توقيع الرئيسين الكيني والصومالي، اتفاقًا لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث يعد ذلك بمثابة خطوة مهمة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي، وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الرئيس السيسي على صفحته الرسمية عبر "تويتر"، الاثنين، استعداد مصر للاستمرار في دفع أي إجراءات مكملة تستهدف ترسيخ السلام بين الدولتين الشقيقتين.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: تابعت بسعادة بالغة اتفاق تطبيع العلاقات الثنائية بين كينيا والصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.