محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
تشارك وزارة البيئة غداً الثلاثاء في المؤتمر السنوي الثاني: مستقبل التنقل الكهربائي في إطار التخطيط العمراني في مصر الذي تنظمه مؤسسة (فريدريش إيبرت الألمانية) بالتعاون مع (مركز البيئة للتنمية للإقليم العربي وأوروبا) بالشراكة مع وزارة البيئة لمدة يومين.
ويشارك في المؤتمر وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي وعدد من قيادات الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة تشارك غدًا في المؤتمر السنوي الثاني لمستقبل التنقل الكهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.