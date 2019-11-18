وزير التعليم العالي: الجامعات الحكومية نجحت في تنمية مواردها الذاتية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نجاح الجامعات الحكومية في تنمية مواردها الذاتية خلال الفترة الماضية بما أسهم في الموافقة رسميا على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة بالبندين أولا وثانيًا من المادة 287، والمواد 288 و 289 والبند أ من المادة 290، والفقرة الأولى للمادة 293 والمواد 294، 295 ، 301، 301 مكرر، وهى المواد المعنية بزيادة المكافآت الخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات والإشراف ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، ومكافآت أعضاء اللجان العلمية الدائمة وأعضاء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف - خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء الجامعات بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة - إن التعديلات تضمنت زيادة مكافآت الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين والموظفين والعاملين بالجامعات.

كما أحاط وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات بالموافقة رسميا على صرف الزيادة الجديدة لبدل الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية وجامعة الأزهر.

Advertisements

وأكد إلتزام كافة الجامعات بصرف الزيادة في المكافآت المشار إليها، والتي ترتبط بأداء مهام محددة، كما أحاط الوزير رؤساء الجامعات بالموافقة على دعم صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات، مع التوجيه باستمرار جهود توفير الأرصدة المطلوبة لدعم الصندوق خلال الفترة القادمة اعتمادا على الموارد الذاتية للجامعات.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة زيادة الاهتمام خلال الفترة القادمة بملف الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والعاملين بالجامعات، كذلك حث رؤساء الجامعات على الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاح لتنمية الموارد الذاتية للجامعات خلال الفترة القادمة، بما ينعكس إيجابا على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والعاملين بالجامعات.

​