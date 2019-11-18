شجاعة عمال تنقذ الزبائن.. لقطات في حريق حلواني شهير بأكتوبر (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة عادت معها الحياة إلى طبيعتها داخل فرع سلسلة محلات حلويات شهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، إثر اندلاع حريق محدود، مساء الاثنين.

السابعة مساء، الأجواء مألوفة بميدان الحصري الأشهر بالمدينة السكنية، حركة السيارات طبيعية، ارتفاع ملحوظ في عدد المترددين على المحل، حتى انقلبت الأحوال رأسا على عقب لدى تصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب وسط حالة من الذعر.

في أقل من دقيقة، غادر الزبائن موقع الحريق، عمد القائمون إلى تدارك الموقف سريعا تزامنا مع الاستنجاد بشرطة النجدة التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية بقطاع أكتوبر.

اصطف العمال لتوزيع المهام فيما بينهم، تقمصوا دور رجال إطفاء، أسرعوا لاستخدام خراطيم الإطفاء المعدة سلفا لحالات الطوارئ للبدء في إخماد الحريق دون امتداده إلى المحلات المجاورة والعمل على تقليل حجم الخسائر.

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نجح عمال الفرع سريعا في السيطرة على الحريق المحدود الذي التهم اللافتة الخارجية دون وقوع إصابات تحت أنظار رجال الحماية المدنية، لتبدأ المرحلة الثانية حيث التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

انتشر الخبر كالنار في الهشيم بفضل صفحات مهتمة بأخبار مدينة 6 أكتوبر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولت مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لنشوب الحريق، ويظهر تصاعد كثيف للأدخنة، وارتفاع ألسنة اللهب من اللافتة.

وكشفت المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الخاصة بلافتة المحل الخارجية "اللوجو" دون وجود شبهة جنائية.

وأسرعت إدارة الفرع بإصدار بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" جاء فيه: "يرجى العلم أن فرع الحصري مستمر في استقبالكم، ولم يتأثر أي شخص، ونتطلع للترحيب بكم دائما".