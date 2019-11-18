محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تباشر نيابة حدائق القبة، التحقيق مع 3 متهمين في واقعة التنمر ضد طالب أفريقي من جنوب السودان، عن طريق السخرية والاستهزاء منه في فيديو بثوه بموقعي "تيك توك" و"فيسبوك".
وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، واستدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وكان المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة تمكن من تحديد هوية المتهمين، الذين ظهروا في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم تحديد هوية المجني عليه، وهو تلميذ يدعى "جون مانوث"، في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة اللاجئين في العباسية.
وبتقنين الإجراءات، تم توجيه مأمورية ضمت الرواد أحمد شاكر وأحمد حشاد وأحمد عريان ضباط مباحث القسم؛ لضبط المتهمين بعد معرفة أماكن إقامتهم في منطقة حدائق القبة.
وأكد مصدر أمني أن قوات الأمن ضبطت المتهمين خلال تواجدهم بمحال إقامتهم بمنطقة عزبة مكاوي بدائرة القسم، وتبين أن المتهمين بينهم طالبان بالجامعة وعامل.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تحقق مع المتهمين بـ"التنمر" ضد طالب سوداني.. وتأمر بتفريغ الكاميرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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