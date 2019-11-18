المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق فرع حلواني شهير بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت المعاينة الأولية ملابسات حريق محدود اندلع في فرع حلواني شهير بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الاثنين. وتبين حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الخاصة بلافتة المحل الخارجية "اللوجو"، ونتج عنه حريق محدود أمكن السيطرة عليه سريعا دون إصابات. Advertisements تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من فرع حلواني شهير بميدان الحصري. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي وبمشاركة مدير إطفاء قطاع أكتوبر، وأمكن السيطرة عليه في غضون فترة وجيزة. صفحات مهتمة بأخبار مدينة 6 أكتوبر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولت مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لنشوب الحريق، ويظهر تصاعد كثيف للأدخنة، وارتفاع ألسنة اللهب من المحل.

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