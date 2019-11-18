3 وفيات و6 مصابين في حادث تصادم بوصلة دهشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى وصلة دهشور.
تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إشارة من الخدمات المعينة على الطريق المُشار إليه، بوقوع حادث ووقوع ضحايا ما بين وفيات ومصابين.
دفع مساعد وزير الداخلية للمرور بتعزيزات مرورية مدعومة بأوناش إغاثة، وتبين وقع الحادث بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، نقلوا إلى المستشفى للعلاج.
تسبب الحادث في كثافات مرورية متوسطة اتجاه مدينة السادس من أكتوبر، ويعكف رجال المرور على تجنيب آثار الحادث لتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.
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