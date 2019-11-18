"اللوجو ولع".. إخماد حريق محدود في فرع حلواني شهير بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الاثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد فروع سلسلة حلواني شهير بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع إصابات.
المعاينة الأولية كشفت نشوب الحريق في لافتة المحل الخارجية -مصنوعة من مواد تساعد على الاشتعال- ما تسبب في تصاعد أدخنة كثيفة أثارت رعب المترددين على الفرع.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من فرع حلواني شهير بميدان الحصري.
دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي وبمشاركة مدير إطفاء قطاع أكتوبر، وأمكن السيطرة عليه في غضون فترة وجيزة.
صفحات مهتمة بأخبار مدينة 6 أكتوبر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولت مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لنشوب الحريق، ويظهر تصاعد كثيف للأدخنة، وارتفاع ألسنة اللهب من المحل.
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