نشرة الحوادث المسائية.. ضبط المتهمين بالتنمر ضد الطالب الأفريقي وحريق هائل بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

القبض على المتهمين بـ"التنمر" ضد الطالب الأفريقي بحدائق القبة

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين الثلاثة بالتنمر من طالب أفريقي من جنوب السودان، عن طريق السخرية والاستهزاء منه في فيديو بثوه بموقعي "تيك توك" و"فيسبوك".

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حريق هائل في فرع حلواني شهير بأكتوبر

اندلع حريق هائل في أحد فروع سلسلة حلويات شهير بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين.

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تجديد حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت نيابة امن الدولة العليا، تجديد حبس حسام عادل المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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تأجيل دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع "حماية المنافسة"

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل طعن يطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 لجلسة 18 يناير المقبل.

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النيابة بقضية محاولة اغتيال اللواء "النمر": "حسم" ولدت من رحم الإخوان

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، لمرافعة النيابة خلال محاكمة 11 متهمًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر.

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الداخلية توقع الكشف الطبي على 144 حالة بالمجان

واصلت وزارة الداخلية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

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30 نوفمبر.. الحكم على رانيا يوسف بتهمة سبّ خالد يوسف

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمود هلال، تأجيل محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة رانيا يوسف واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، لجلسة 30 نوفمبر الجاري، للحكم.

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30 نوفمبر.. الحكم على وفاء عامر بتهمة سبّ خالد يوسف

حجزت محكمة جنح الدقي، اليوم الاثنين، محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، للحكم بجلسة 30 نوفمبر الجاري؛ للحكم.

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26 نوفمبر.. إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

حددت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، نظر إعادة محاكمة 5 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"، في جلسة 26 نوفمبر؛ لتغير الدائرة.

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ضبط نصاب أوهم متابعيه بقدرته على العلاج الروحاني

شنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

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النقض تُبرئ أمين ودائع بشركة سنورس من تهمة الكسب غير المشروع

قضت محكمة النقض ببراءة "م. ع" أمين ودائع بشركة سنورس المساهمة مع بنك التنمية الزراعي من تهمة الكسب غير المشروع وإلغاء عقوبة سجنه 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين جنيه وزوجته.

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بالصور.. رئيس النيابة الإدارية يلتقي وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الهيئة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

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15 فبراير.. طعن متهمي "اقتحام قسم حلوان" على أحكام الإعدام والسجن

حددت محكمة النقض جلسة 15 فبراير 2020 لنظر طعن المتهمين بقضية "اقتحام قسم شرطة حلوان" على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والحبس 5 سنوات.

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أمن الجيزة يكشف التفاصيل الكاملة لحادث برج كهرباء أوسيم

كشفت مديرية أمن الجيزة التفاصيل الكاملة لحادث انهيار برج كهرباء في أوسيم.

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حركة تنقلات محدودة بالقاهرة.. "الجمل" لمباحث الزاوية و"السيسي" للنهضة

اعتمد اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حركة تنقلات محدودة.

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