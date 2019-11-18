اللقطات الأولى من حريق حلواني شهير في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يسابق رجال الحماية المدنية بالجيزة الوقت؛ للسيطرة على حريق اندلع في أحد فروع سلسلة حلويات شهير بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الاثنين، ومنع خطر امتداده إلى المحلات المجاورة.

وتداولت صفحات مهتمة بأخبار مدينة 6 أكتوبر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لنشوب الحريق، ويظهر تصاعد كثيف للأدخنة، وارتفاع ألسنة اللهب من المحل.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من فرع حلواني شهير بميدان الحصري.

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دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي وبمشاركة مدير إطفاء قطاع أكتوبر.

بدورها، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الهيئة بمحيط موقع الحادث؛ لتقديم الإسعافات اللازمة حال وقوع أي حالات إصابة.