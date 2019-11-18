حريق في فرع حلواني شهير بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في أحد فروع سلسلة حلويات شهير بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من فرع حلواني شهير بميدان الحصري. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي وبمشاركة مدير إطفاء أكتوبر.

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