مصر | تجديد حبس المدون محمد أكسجين 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المدون محمد أكسجين 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس المدون محمد إبرهيم "أكسجين"، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.