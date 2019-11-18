مصر | السيطرة على حريق الحلواني الشهير بميدان الحصري.. وكشف سببه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق الحلواني الشهير بميدان الحصري.. وكشف سببه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على حريق شب بمحل حلواني شهير بميدان الحصري، دون وقوع أي خسائر بشرية، ورجحت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران، ويجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كان إندلاع حريق هائل بمحل حلواني شهير بميدان الحصري، بمدينة 6 اكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من محل حلواني شهير بميدان الحصري، بمدينة 6 اكتوبر.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.