مصر | غداً.. الحكم على 6 متهمين بـ"الاتجار في البشر" بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. الحكم على 6 متهمين بـ"الاتجار في البشر" بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل لمحامى العام الأول، فى القضية رقم 17921 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، أن المتهمين "حمادة رشاد، ومصطفى عبد الرحمن، ومحمد أحمد، ومحمد عبد البديع، ومحمود خالد، وسعيد محمد"، فى غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية، قام المتهمون جميعا بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار فى البشر.
واشترك المتهمان الثانى والثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم على ارتكابها واحضرا واستقطبا المجنى عليه احمد محمد عقب لجوئهما إلى أسالبيهما التحايلية المستخدمه فى اتمام جرائمهما ودسا للمجنى عليه لحظة ضعف مادة مخدرة فى مشروبه فقاموا باكراه على التوقيع عى سندات "ايصالات أمانة” لإتمام تلك الجراحة فقاموا وبتجهيز المجنى عليه وإجراء التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة له وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة الكلى اليمنى للمريض مع علمهم جميعا بعدم مشروعية اجراءها عن طريق وسيط وهو المتهم السادس.