مصر | عاجل.. حريق هائل بمحل حلواني شهير في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق هائل بمحل حلواني شهير في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل بمحل حلواني شهير بميدان الحصري، بمدينة 6 اكتوبر، وجار محاولات رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من محل حلواني شهير بميدان الحصري، بمدينة 6 اكتوبر.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وجار محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.