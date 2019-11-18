أخبار مصر | الموضوعات المتحررة للصف الأول الثانوي تثير الجدل.. أولياء الأمور: "لا نريد العودة إلى الحفظ والتلقين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموضوعات المتحررة للصف الأول الثانوي تثير الجدل.. أولياء الأمور: "لا نريد العودة إلى الحفظ والتلقين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"لا نريد أن نعود إلى الحفظ والتلقين مرة أخرى" بهذا الكلمات بدأ أولياء الامور حديثهم لـ"الخليج 365" حول مطالبات المعلمين بأن يتم التراجع عن قرار القراءة والنصوص المتحررة لطلاب الصف الأول الثانوي، ولكن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد أنه لا تراجع عن القرار ولا عودة للحفظ والتلقين مرة أخرى، وذلك بعدما سادت حالة من الجدل على جروبات المعلمين بخصوص هذا الشأن.

وقالت إيمى النجار ولية أمر لـ"الخليج 365" إن النظام الجديد للدراسة فى الصف الأول الثانوي مناسب للطلاب وقد بدأو فى التعود عليه بعيدًا عن لعنة الحفظ والتلقين، مناشدة وزير التربية والتعليم بالاستمرار فى هذا الأمر والحفاظ على قرار القراءة والنصوص المتحررة لطلاب الصف الأول الثانوي، قائلة:" أرجوكم مش عايزين نرجع للحفظ والتلقين مرة أخرى .. ما صدقنا الأولاد تتفاعل مع النظام البديل للثانوية العامة".

وأضافت نها منصور ولية أمر أخرى لـ"الخليج 365" أن قرار الحفظ والتلقين سيساعد معملى الدروس الخصوصية لذلك يطالبون الوزير بالتراجع عن قرار القراءة والنصوص المتحررة والتى تناسب منظومة التعليم والتقييم الجديدة، موضحة أن عدم تراجع الوزير عن هذا القرار سيبعتث فى قلوبهم الطمأنينة على أولادهم بالاضافة إلى القضاء شيئًا فشيئًا على ظاهرة التلقين والحفظ والتى إعتاد الطلاب عليها خلال السنوات الماضية.

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وطمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور، بشأن ما أُثير حول القراءة والنصوص المتحررة للصف الأول الثانوي، قائلًا: "مفيش تراجع وكنت فقط أشرح فلسفة التطوير، ولا نية لتغييرها".

وكان قد ناشد عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن تظل الوزارة ثابتة على قراراها بشأن القراءة والنصوص "متحررة" في الصف الأول الثانوي، وألا يتم التراجع عن هذا الأمر لأن الطلاب قد بدأو فى التعود على هذا النظام الجديد.

وأضاف أولياء الأمور لـ"الخليج 365"، أنه يوجد بعض المعلمين الذين يقومون بالضغط على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لكى تكون القراءة والنصوص حفظ وليس متحررة، قائلين:" نتمنى من الوزير عدم الاستجابة لهم أو الضغط عليه، مش عايزين نرجع للحفظ والتلقين تاني".

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقي على جروب "أدعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب"، مناشدات من المعلمين تطالب بألا يعتمد امتحان اللغة العربية بالصف الأول الثانوي على الموضوعات المتحررة فقط.