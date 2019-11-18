أخبار مصر | جوائز مالية ودروع للمتميزين.. تعرف على مسابقة القوى العاملة للفنون التشكيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوائز مالية ودروع للمتميزين.. تعرف على مسابقة القوى العاملة للفنون التشكيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن فتح باب الاشتراك في المسابقات "الدينية والثقافية والفنون التشكيلية" أول ديسمبر القادم، بالإضافة إلى إقامة معارض لعرض تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن طلبات المقدمين ستكون بديوان عام الوزارة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، بإدارة العلاقات العاملة "إدارة الخدمات العمالية".

وأكد وزير القوى العاملة، أن هذه المسابقات تتيح للقيادات العمالية إظهار الأنشطة بين العمال واكتشاف المواهب الفنية والثقافية المختلقة.

وحددت القوى العاملة جوائز للفائزين والتي جاءت كالتالي:-

- منح رؤساء مجالس الشركات المتميزة 3 جوائز الأولى كأس التمييز، والثانية درع التميز، والثالثة ميدالية التمييز.

- منح رؤساء مجالس الإدارات المشاركة شهادات تقدير

- الفائز بالمركز الأول في المسابقات يحصل على 1000 جنيه

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- المركز الثاني 750 جنيه

- المركز الثالث 500 جنيه

- شهادات تقدير لكل الفروع المشاركة بالمسابقة

مواعيد الاختبارات الشفوية:-

- الثلاثاء 18 فبراير 2020 لمحافظات القاهرة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

- الأربعاء 19 فبراير لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

- الخميس 20 فبراير لمحافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر.

