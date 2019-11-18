أخبار مصر | موجز البرلمان.. الموافقة على 49 اقتراحا برغبة واحالتها إلى الحكومة للتنفيذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجز البرلمان.. الموافقة على 49 اقتراحا برغبة واحالتها إلى الحكومة للتنفيذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

مجلس النواب يوافق على 49 اقتراحا برغبة ويحيلها إلى الحكومة للتنفيذ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على 49 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وأعلن رئيس المجلس إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.

البرلمان يوافق على مشروع باستمرار سريان القانون المنظم لبعض إجراءات الطعن

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حيث وافق 473 نائبا نداءً بالاسم خلال الجلسة.