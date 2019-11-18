أخبار مصر | فرص عمل للجنسين.. "القوى العاملة" تطرح 3600 وظيفة براوتب مجزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرص عمل للجنسين.. "القوى العاملة" تطرح 3600 وظيفة براوتب مجزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 3600 فرصة عمل، بإحدى شركات الاتصالات بالعباسية، براتب يصل لـ3000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة، 1000 خدمة عملاء اتصالات براتب 3000 جنيه، بالإضافة إلى 500 فرد خدمة عملاء فوري براتب 2500 جنيه.

ووفرت الشركة فرصة عمل لـ500 فرد يعملون في مجال الدعم الفني براتب 3000 جنيه، و500 فرد خدمة عملاء لتفعيل الخطوط براتب 2300 جنيه.

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كما تحتاج الشركة لـ500 فرد يعملون مدخل بيانات من خلال الهاتف براتب 2300 جنيه، و100 موظفة مبيعات عبر الهاتف براتب 2800 جنيه.

وتوفر فرصة عمل للجنسين لعدد 500 موظف بخدمة العملاء "أجهزة منزلية" براتب 2000 جنيه.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول الأستاذة هبة عبدالعزيز 01100929727.