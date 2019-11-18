أخبار مصر | وزيرة الصحة: برنامج تدريبي من "هارفارد" لأوائل دفعات الزمالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: برنامج تدريبي من "هارفارد" لأوائل دفعات الزمالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة لم تكتفِ بتوفير نظام عادل لأجور الأطباء والذي بدأ تطبيقه حاليًا بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق التأمين الصحي الجديد، ولكن الهدف الأساسي هو التأهيل والتعليم الطبي الجيد للأطباء وتحسين بيئة العمل بالإضافة إلى تطبيق نظام عادل للأجور، وهو ما يضمن حقوق مقدمي الخدمة الطبية وينعكس على مصلحة المريض، ويضمن استدامة ما تم تحقيقه من إنجازات في منظومة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

جاء ذلك خلال حضورها جلسة لجنة الصحة المنعقدة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة.

وأكدت وزيرة الصحة أنه لم يتم تغيير نظام وقانون التكليف المعمول به منذ سنوات، موضحة أن ما تم هو زيادة اعتماد عدد المدربين، حيث أن برنامج الزمالة المصرية يشمل حوالي من ١٥٠٠ إلى ١٦٠٠ استشاري مدرب بالزمالة من أوائل دفعات الزمالة، حيث سيتم توفير برنامج تدريبي لهم من كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية على معايير وطرق التعليم الطبي والتقييم.