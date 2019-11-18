أخبار مصر | وزيرة الصحة: إطلاق "المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الكلى" و"مبادرة الكشف عن الزهري وفيروس بي للسيدات الحوامل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: إطلاق "المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الكلى" و"مبادرة الكشف عن الزهري وفيروس بي للسيدات الحوامل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الكلي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة الكشف وعلاج مرض الزهري وفيروس بي للسيدات الحوامل واللتان ستنطلقان العام القادم، موضحة أن جميع تلك المبادرات تنفذ تحت شعار "١٠٠ مليون صحة" وتهدف إلى الاطمئنان على صحة المصريين والتأكد من بناء جيل جديد اصحاء وخالي من الأمراض.

جاء ذلك خلال حضورها جلسة لجنة الصحة المنعقدة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة التي انطلقت في سبتمبر الماضي، ساهمت بشكل كبير في اكتشاف الأطفال المصابين بضعف السمع، وتقديم الخدمة الطبية لهم، كما أوضحت أن الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي في مراحله الأولى والثانية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة يساهم بشكل كبير في سرعة العلاج، مضيفة أنه تم توفير علاج الأورام بنسبة ٤٠٪؜ أقل فى التكلفة من أقل دولة في العالم.