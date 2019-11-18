أخبار مصر | زايد: اعتماد ٣٠٢ مستشفى ضمن برنامج الزمالة المصرية حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زايد: اعتماد ٣٠٢ مستشفى ضمن برنامج الزمالة المصرية حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انه تم اعتماد ٣٠٢ مستشفى ضمن برنامج الزمالة المصرية حتى الآن وجاري اعتماد المزيد، موضحة أن معايير اعتماد المستشفيات تكون على أساس نسبة تردد المرضى بالمستشفى ووجود استشاريين مدربين بالزمالة المصرية، وجاهزية المستشفى وتوافر الإمكانيات الطبية.

جاء ذلك خلال حضورها جلسة لجنة الصحة المنعقدة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة.

وأضافت الوزيرة أنه تم الاهتمام بدراسة البنية التحتية المعلوماتية، والمنشآت الطبية، لتدريب الأطباء قبل تطبيق نظام التدريب الجديد، كما أوضحت أن الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية سيتم إعفاؤه من العمل بوحدات الرعاية الأساسية كما سيحظى باختيار المحافظة التي يتم توزيعه عليها بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية، وهو ما كان مطبقًا بنظام التكليف المطبق منذ سنوات.

وأوضحت أن الطبيب يحصل على درجة أخصائي بعد الانتهاء من سنوات الزمالة المصرية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان ستتحمل كافة تكاليف الزمالة المصرية، إضافةً إلى الماجستير والدكتوراه لمن يرغب في الحصول عليهما بعد الانتهاء من نظام التدريب ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك بهدف أن يحصل جميع الأطباء على فرص تعليمية متساوية.

