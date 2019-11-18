أخبار مصر | وزيرة الصحة: نسعى جميعا لتقديم أفضل خدمة طبية للمناطق النائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: نسعى جميعا لتقديم أفضل خدمة طبية للمناطق النائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة عملت على مدار عام للخروج بنظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، موضحةً أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني للأطباء، والذي يأتي في ظل التحول والتغيير الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر وفي ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال حضورها جلسة لجنة الصحة المنعقدة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة.

وأشادت الوزيرة بدور مجلس النواب الحالي الذي كان شريكًا أساسيًا في التغيير والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، من خلال إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ودعم تطبيقه على أرض الواقع، بالإضافة إلى دعم المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، مؤكدةً أن دعم مجلس النواب مع السلطة التنفيذية كان له عظيم الأثر في التغلب على الكثير من التحديات.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الهدف من البرنامج التدريبي الجديد للأطباء إعطاء من يتم تكليفهم في وحدات الرعاية الأساسية وخاصةً في المناطق النائية، الخبرات والمهارات المهنية، للتعامل مع المريض، الذي نسعى جميعا لتقديم أفضل خدمة طبية له.