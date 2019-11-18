أخبار مصر | في حضور وزيرة الصحة.. النواب يطمئنون الأطباء حديثي التخرج على مستقبلهم المهني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حضور وزيرة الصحة.. النواب يطمئنون الأطباء حديثي التخرج على مستقبلهم المهني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة اليوم الإثنين، أن نظام تدريب الأطباء الجديد يأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، وذلك ضمن خطة الإصلاحات الصحية التي تبنتها القيادة السياسية منذ إطلاق المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أشاد عدد من النواب بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان للارتقاء بمستوى التعليم الطبي المهني للطبيب المصري، مؤكدين أن مقدمي الخدمة الطبية هم الذراع الأساسي لتغيير المنظومة الصحية في مصر، كما أكدوا أن دورهم كجهة رقابية على المنظومة الصحية فى مصر هو طمأنة الأطباء حديثي التخرج على مستقبلهم المهنى القادم.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، جلسة لجنة الصحة المنعقدة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة.